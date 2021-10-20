Президентские рейтинги. У Зеленского - резкий обвал. Второй - Порошенко. У Разумкова - стремительный рост

Как свидетельствуют результаты опроса, относительно наибольшую поддержку все еще имеет Владимир Зеленский: в случае участия в выборах указанных в списке кандидатов действующий президент получил бы 19,1% среди всех респондентов, составляет 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.



На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором.



На третьем месте - Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее следуют Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), Игорь Смешко (6% и 7,8%).



Уволенный "слугами" экс-спикер парламента Дмитрий Разумков после громкой отставки и конфликтов с окружающими Зеленского повысил свои позиции. За него, как кандидата в президенты уже готовы голосовать 5,5% всех респондентов и 7,1% среди тех, кто определился с выбором.







КМИС провел опрос 15-18 октября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).



Было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.