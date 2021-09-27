Президентские и парламентские выборы: Зеленский заявил о планах расширить электронные услуги в Украине
Президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с главным операционным директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский в частности отметил, что Украина стала первой страной в мире, которая приравняла цифровые паспорта к обычных. Кроме того, благодаря единственному порталу государственных услуг «Дия» граждане могут воспользоваться сервисами электронной подписи и открытия бизнеса.
По словам Зеленского, планируется расширить перечень электронных услуг в Украине.
"У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это парламентские и президентские выборы, это цифровая перепись граждан Украины", - рассказал президент.
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