Президентские и парламентские выборы: Зеленский заявил о планах расширить электронные услуги в Украине

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский в частности отметил, что Украина стала первой страной в мире, которая приравняла цифровые паспорта к обычных. Кроме того, благодаря единственному порталу государственных услуг «Дия» граждане могут воспользоваться сервисами электронной подписи и открытия бизнеса.

По словам Зеленского, планируется расширить перечень электронных услуг в Украине.

"У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это парламентские и президентские выборы, это цифровая перепись граждан Украины", - рассказал президент.