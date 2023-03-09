Президентская гонка в Турции: Эрдоган уступает кандидату от оппозиции, - опрос
Кандидат в президенты от объединенной оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу может победить Эрдогана на выборах в мае 2023 года
Об этом свидетельствует последний опрос агентства ORC Araştirma, пишет "Европейская правда".
Согласно опросу, проведенному 4-6 марта среди 1850 респондентов в трети турецких провинций, 43,2% избирателей проголосовали бы за Эрдогана, а 56,8% - за Кылычдароглу.
При этом в январском опросе этого же агентства, когда один кандидат от оппозиции еще не был выдвинут, президент Турции побеждал бы кого-либо из них, включая Кылычдароглу (42,5% против 41,8%).
Напомним, в начале недели шесть оппозиционных партий Турции, образующих Национальный альянс, согласовали единого кандидата на президентских выборах 14 мая – Кемаля Кылычдароглу, лидера крупнейшей в альянсе Республиканской народной партии.
Вместе с ним в статусе кандидатов в вице-президенты будут баллотироваться представители второй крупнейшей партии Национального альянса - "Хорошей партии" - Экрем Имамоглу, мэр Стамбула, заключенный за якобы неуважение к власти, и мэр Анкары Мансур Яваш.
Оппозиционный альянс пообещал восстановить парламентскую демократию в Турции, если они победят Эрдогана, упразднив введенную им президентскую систему. Оппоненты говорят, что система, минимально одобренная на референдуме 2017 года и установленная после выборов в 2018 году, превратилась в "единоличное правление" без системы сдержек и противовесов.
Отметим, нынешние выборы президента и парламента Турции должны были состояться в июне, но власти перенесли их на май, объяснив решение тем, что июнь будет совпадать с летними и религиозными праздниками.
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