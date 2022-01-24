Президентом ПАСЕ стал Тини Кокс

Об этом сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram.



"В ПАСЕ сложился обычай, что каждые два года от каждой из группы ПАСЕ выбирают Президента. В сущности, это выборы без выбора. Просто поочередно назначают президента от каждой из политических групп", - пояснил он.



Гончаренко добавил, что на этот раз очередь председателя группы левых - Тини Кокс. По процедуре, если есть только один кандидат на пост президента ПАСЕ, он избирается обычным большинством голосов.



"Он очень известен своими русофильскими взглядами. Например, именно благодаря его стараниям российскую делегацию вернули в ПАСЕ в 2019 году. По процедуре, если никого больше нет на должность Президента ПАСЕ, то он избирается, по сути, без выборов. Поэтому мы решили нарушить эту процедуру и выдвинули Марию Мезенцеву на должность Президента ПАСЕ", - отметил Гончаренко.



Украинская делегация выдвинула своего кандидата на пост президента ПАСЕ – депутата от "Слуги народа" Марию Мезенцеву. Она набрала 86 голосов.

Напомним, 21 января народного депутата Украины, главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Марию Мезенцеву выдвинули на должность президента ПАСЕ на 2022 год.