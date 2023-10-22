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Президентку синагоги Детройта нашли убитой у своего дома с многочисленными ножевыми ранениями

22 октября, 2023 воскресенье
14:52
Мир

Утром 21 октября президентка детройтской синагоги, которая имела политические связи, была обнаружена зарезанной у собственного дома. Полиция и ФБР начали расследование убийства

Об этом сообщает Detroit Free Press.

Утром субботы, 21 октября, 40-летняя Саманта Уолл, возглавлявшая синагогу Isaac Agree Downtown Detroit, а ранее работавшая на представительницу США Элиссу Слоткин, а также в кампании переизбрания генерального прокурора демократки Даны Нессель, была найдена убитой с многочисленными ножевыми ранениями в районе парка Лафайет, к востоку от центра города.

Во второй половине дня, примерно в 14:00, полиция заявила, что начала расследование по убийству Уолл.

Полиция оцепила элитный городской район предупредительной лентой, а спецподразделение полиции штата Мичиган было в засаде.

"В последние несколько часов мы мобилизовали много ресурсов и использовали все имеющиеся ресурсы правоохранительных органов и общины, чтобы помочь продолжить расследование. Понятно, что это преступление оставляет много вопросов без ответа", - заявил начальник полиции Детройта Джеймс Уайт и сказал, что обновленная информация о расследовании поступит в воскресенье, 22 октября.

Полицейские обнаружили по кровавому следу, который вел в дом жертвы, место, где, по мнению следователей, произошло убийство, заявила полиция изданию The Detroit News.

Уол возглавляла синагогу с 2022 года и участвовала в других местных еврейских организациях.

Еврейская федерация Детройта направила членам общины сообщение, в котором говорилось, что она связалась с правоохранительными органами и что "пока нет известных угроз обществу". Никаких доказательств того, что это было целенаправленное действие, мотивированное антисемитизмом, не было представлено, проинформировало издание Click on Detroit.

По словам раввина убитой, полиция пока не установила мотив убийства. Представитель детройтского офиса ФБР Габриэль Шленкер сообщил в электронном письме, что ФБР знает об убийстве и оказывает помощь полиции Детройта.

Сообщается, что Уолл занималась государственной и местной политикой, работая или управляя кампаниями, в том числе прокурора Нессела, сенатора от штата Мичиган Стефани Чанг и Дензела МакКэмпбелла, баллотировавшегося на должность секретаря Детройта. Все они, другие политики и деятели выразили сожаление по поводу смерти Уолл.

Саманта Волл

Фото: Getty Images

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Криминал
Израиль
Палестина
США
Война в Израиле
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