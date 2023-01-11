Президентка Словакии Чапутова разрешила семи словакам вступить в ВСУ
Президентка Словакии Зузана Чапутова позволила семи согражданам присоединиться к Вооруженным Силам Украины
Об этом сообщил спикер Чапутовой Мартин Стрижинец, передает "Европейская правда".
"По состоянию на понедельник, 9 января, президент выдала в общей сложности 26 решений, из которых 7 - о разрешении на службу в иностранных войсках и 19 - об отказе", - сказал Стрижинец.
Сведения об этих людях не разглашаются из соображений безопасности.
Ранее, летом 2022 года, Чапутова позволила четырем словакам присоединиться к ВСУ.
В Словакии самовольное вступление в иностранную армию карается заключением от 2 до 8 шагов, а в период военного положения - от 5 до 10 лет в условиях, за исключением граждан со вторым гражданством или службы в армии страны НАТО. В других случаях вступление в иностранную армию может разрешить президент.
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