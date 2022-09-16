Об этом говорится в расследовании "Схем".

Богдан Львов стал гражданином РФ еще в 1999 году, уже работая судьей в Украине, а в 2012 году обновил паспорт после 45-летия. Сообщается, что в день подачи заявления он находился в Москве. Именно по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью в Москве. То, что имеет российское гражданство, судья скрыл от конкурсной комиссии в 2017 году, когда его избрали в реформированный Верховный суд.

Также ни в одной из имущественных деклараций судья не указал, что его жена – россиянка и владеет половиной квартиры в Москве стоимостью около 11 млн грн.

Согласно Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны является основанием для прекращения его полномочий.

"В комментарии журналистам сам судья заявлял, что российского гражданства у него нет, но попросил предоставить ему документы и время, чтобы "разобраться". После выхода расследования Богдан Львов снова отрицал наличие у него гражданства страны-агрессора. В то же время он так и не предоставил дополнительных доказательств в подтверждение своих слов. Судья также сообщил, что 15 сентября обратился с заявлением в правоохранительные органы. По данным "Схем", он написал заявление в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Общественные организации "Центр противодействия коррупции", Фонд DEJURE и ВОО "Автомайдан" обратились с общим заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом лишить украинского гражданства председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова.

"НАПК и НАБУ привлечь судью к ответственности за ложное декларирование. Отсутствие немедленной и должной реакции на российское гражданство Богдана Львова от судебной власти мы будем расценивать как толерантность действий судьи и поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении.