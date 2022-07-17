Об этом сообщает Балканский обозреватель в facebook.

По данным хорватского издания Jutarnji list, Вучич планировал 17 июля посетить Ясеновац и Пакрац, но хорватские власти не позволили ему въехать в страну.

По информации источников в правительстве Хорватии, Александр Вучич связался с главой Сербской партии Хорватии Милорадом Пуповацем и сообщил ему, что планирует частный визит в Ясеновац, где во время Второй мировой войны был нацистский концлагерь. Президент Сербии пригласил его присоединиться и, если сочтет необходимым, рассказать о визите властям Хорватии.

Милорад Пуповац сообщил премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу о планах президента Сербии, но Загреб не дал разрешения.

Анонимный собеседник Jutarnji list из правительства Хорватии предположил, что очевидной целью Вучича было спровоцировать Загреб в канун годовщины военной операции "Буря", благодаря которой Хорватия в 1995 году освободила свою территорию от сербских оккупантов.

"Он не придерживался ни одного протокола, хотел сделать все без процедур и правил дипломатических отношений. Он хотел со своими телевизионщиками пересечь хорватскую границу и делать здесь, что ему вздумается. Но премьер-министр Пленкович и правительство четко сказали "нет". государство, член ЕС и НАТО, и он не может делать, что хочет. Политика "сербского мира" в Хорватии не сработает", - сказал собеседник издания.

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