Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали, - СМИ

Об этом информирует В92 .

По словам издания, эту информацию неофициально подтвердили. Официальных комментариев пока не было.

Отмечают, что президент попал в больницу, но не в VMA, о чем сообщили в соцсетях. Местные СМИ пишут, что Вучич отказался от услуг VMA с тех пор, как доктор Слободан Обрадович присоединился к группе "Объединенные против Covid", которая пыталась унизить усилия Сербии по защите людей и здравоохранению во время пандемии.

Причин госпитализации Вучича не называют. СМИ предполагают, что это может быть связано с сердечно-сосудистой недостаточностью, которую у сербского президента обнаружили раньше.

Также сын Вучича Даниил направил отцу решительное сообщение о поддержке.