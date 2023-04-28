Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали, - СМИ
Вечером в четверг, 27 апреля, президент Сербии Александар Вучич был экстренно госпитализирован
Об этом информирует В92 .
По словам издания, эту информацию неофициально подтвердили. Официальных комментариев пока не было.
Отмечают, что президент попал в больницу, но не в VMA, о чем сообщили в соцсетях. Местные СМИ пишут, что Вучич отказался от услуг VMA с тех пор, как доктор Слободан Обрадович присоединился к группе "Объединенные против Covid", которая пыталась унизить усилия Сербии по защите людей и здравоохранению во время пандемии.
Причин госпитализации Вучича не называют. СМИ предполагают, что это может быть связано с сердечно-сосудистой недостаточностью, которую у сербского президента обнаружили раньше.
Также сын Вучича Даниил направил отцу решительное сообщение о поддержке.
- 22 апреля стало известно, что Сербия разрабатывает БПЛА-камикадзе, учитывая события на фронте в Украине.
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