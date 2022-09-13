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Президента просят назначить Мариуполь областным центром вместо Донецка – петиция

13 сентября, 2022 вторник
17:03
Общество

Автор петиции Олег Маяков также предлагает президенту изменить название Донецкой области

Об этом говорится в петиции №22/163570-эп , которую разместили на официальной странице президента Украины.

"Сделать город-герой Мариуполь областным центром с переименованием самой Донецкой области в другое название", - пишет автор петиции Олег Маяков.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме поддержал петицию и отметил, что переименование было только вопросом времени.

"Это должно было случиться. Был только вопрос времени. Мое личное и совершенно неофициальное мнение, что это действительно должно произойти. Мариуполь надежно защищал не просто границы области и страны. Мариуполь на всех фазах войны доказывал, что это город – столп, символ Украины на Востоке. Поэтому да. Прошу всех присоединиться к подписи петиции. А область я бы назвал Азовской. Чтобы замкнуть логический круг топонимики Востока Украины и навсегда избавиться от любого упоминания о Донбассе - нарративе, измышленном советской пропагандой", - пишет Адрющенко.

  • Оккупанты отправили мариупольцев расчищать заминированный завод им. Ильича, в результате чего 4 человека подорвались и находятся в тяжелом состоянии.
  • В оккупированном Мариуполе очередной кризис. Оккупанты не могут обеспечить продовольственные нужды жителей. На этот раз с хлебом.

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Украина
Донецк
Мариуполь
Президент Украины
Владимир Зеленский
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Донетчина
оккупированные территории
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