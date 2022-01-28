Президента Казахстана Токаева переизбрали главой правящей партии Nur Otan

Об этом сообщает " Informburo.kz".



"Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев избран на должность главы партии Nur Otan", - пишет издание.



По уставу партии, глава – высшее руководящее лицо. Он руководит, открывает съезд партии и председательствует на нем, а также возглавляет и руководит работой политического совета партии, его бюро.



В полномочия главы партии входят следующие обязанности:

может вносить предложения по выдвижению кандидатов в президенты, в депутаты парламента, премьер-министра, членов в политсовет партии, ее бюро;

координирует работу депутатской фракции партии в мажилисе;

принимает меры по росту авторитета и влиянию партии в обществе, укреплению и совершенствованию ее внутренней политики;

решает вопрос о соответствии занимаемым должностям руководителей филиалов;

принимает решение по усовершенствованию структуры органов партии;

без доверенности выступает от имени партии, может выдавать ее должностным лицам партийных органов право представлять партийные интересы;

может принимать решения по всем вопросам деятельности партии: издает постановления, подписывает финансовые и другие документы, владеет правом приема и увольнения работников партийных органов и аппаратов;

инициирует через депутатскую фракцию партии в мажилисе вопрос о выражении вотума недоверия правительству и его членам.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .

В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".

Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".

10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.

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Издание пишет, что Нурсултан Назарбаев передал свои полномочия в партии Nur Otan Касим-Жомарту Токаеву 23 ноября 2021 года.