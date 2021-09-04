Президента Гватемалы обвинили в получении взятки от россиян
Президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи подозревают в получении взятки от российской горнодобывающей компании
Об этом сообщает Радио Свобода .
Прокуратура Гватемалы расследует факт подкупа президента страны Алехандро Джамматтеи россиянами.
Расследование началось 1 сентября. По данным журналистов, подкупить президента пыталась горнодобывающая компания с российским капиталом. Она хотела добиться права на работу в порту Санто-Томас-де-Кастилья.
Гватемальские СМИ сообщают, что речь идет о компании Mayaniquel. Она якобы добивается построения на неиспользованной территории порта грузового терминала. Не исключено, что планы возможного строительства связаны с российским бизнесом по добыче урана. О визите представителей атомной промышленности из России сообщали депутаты гватемальской партии "Национальный союз надежды".
В августе газета The New York Times писала о человеке, рассказавшим журналистам, что доставил в дом президента свернутый ковер, набитый деньгами. Администрация Джамматтеи отвергла все обвинения и заявила, что проведет расследование.
Расследование начало вести антикоррупционное ведомство. Через некоторое время после начала следствия его руководителя уволили, позже он бежал в США и забрал с собой все собранные доказательства.
- В июне 2021 правительство Гватемалы потребовал от России вернуть деньги за вакцину : страна получила лишь 150 тыс. Доз с 8 млн.
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