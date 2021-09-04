Президента Гватемалы обвинили в получении взятки от россиян

Об этом сообщает Радио Свобода .

Прокуратура Гватемалы расследует факт подкупа президента страны Алехандро Джамматтеи россиянами.

Расследование началось 1 сентября. По данным журналистов, подкупить президента пыталась горнодобывающая компания с российским капиталом. Она хотела добиться права на работу в порту Санто-Томас-де-Кастилья.

Гватемальские СМИ сообщают, что речь идет о компании Mayaniquel. Она якобы добивается построения на неиспользованной территории порта грузового терминала. Не исключено, что планы возможного строительства связаны с российским бизнесом по добыче урана. О визите представителей атомной промышленности из России сообщали депутаты гватемальской партии "Национальный союз надежды".

В августе газета The New York Times писала о человеке, рассказавшим журналистам, что доставил в дом президента свернутый ковер, набитый деньгами. Администрация Джамматтеи отвергла все обвинения и заявила, что проведет расследование.

Расследование начало вести антикоррупционное ведомство. Через некоторое время после начала следствия его руководителя уволили, позже он бежал в США и забрал с собой все собранные доказательства.