Об этом сообщает RMC Sport .

Исполнительный комитет федерации устранил Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей до публикации результатов аудиторской проверки, которую проведут в организации.

Исполнять обязанности главы будет Филипп Диалло, вице-президент.

Ле Гре попал в скандал из-за пренебрежительных высказываний о легендарном французском футболисте и тренере Зинедине Зидане. Кроме того, бывшие сотрудницы федерации обвинили его в сексуальных домогательствах.

9 января лидер сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал Ноэля Ле Гре из-за пренебрежительного отношения к Зинедину Зидану.

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы Ноэля Ле Гре в должности главы национальной федерации футбола заменил Мишель Платини .

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