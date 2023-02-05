Об этом говорится в указе, опубликованном на президентском сайте.

"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение СНБО по санкциям против атомной отрасли России. Это не последнее решение относительно этой их отрасли. Смысл наших шагов также и в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов для расширения глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии", – сказал Зеленский в вечернем обращении.

Он подчеркнул, что Россия - единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов, а ракеты государства-агрессора неоднократно шли по траекториям над ядерными объектами Украины.

Еще одна причина санкций, по словам Зеленского, состоит в том, что РФ использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства.

На сайте Президента Украины опубликовали список из 200 юридических лиц, попавших под санкции сроком на 50 лет. В их числе Росатом, его дочерние компании, ряд институтов, научно-исследовательских центров и заводов.