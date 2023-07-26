Президент Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Государственного реестра санкций
26 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, касающийся создания Государственного реестра санкций
Об этом говорится в карте проекта закона №8392 .
Целью законопроекта является усовершенствование процедуры конфискации активов физических и юридических лиц в пользу государства и обеспечение надлежащего рассмотрения Высшим антикоррупционным судом дел о применении санкций.
Государственный реестр санкций создается для публичного доступа к актуальной и проверенной информации обо всех лицах, в отношении которых применены персональные санкции.
Совет национальной безопасности и обороны отвечает за ведение Реестра санкций. Согласно закону информация о применении, отмене или изменениях в санкциях должна быть внесена в Реестр санкций немедленно, но не позднее следующего дня после обнародования указа президента Украины о вступлении в силу соответствующего решения СНБО.
- Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №8392 в целом 13 июля.
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