Об этом говорится в карте проекта закона №8392 .

Целью законопроекта является усовершенствование процедуры конфискации активов физических и юридических лиц в пользу государства и обеспечение надлежащего рассмотрения Высшим антикоррупционным судом дел о применении санкций.

Государственный реестр санкций создается для публичного доступа к актуальной и проверенной информации обо всех лицах, в отношении которых применены персональные санкции.

Совет национальной безопасности и обороны отвечает за ведение Реестра санкций. Согласно закону информация о применении, отмене или изменениях в санкциях должна быть внесена в Реестр санкций немедленно, но не позднее следующего дня после обнародования указа президента Украины о вступлении в силу соответствующего решения СНБО.