Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль спел для Байдена
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль после совместного официального ужина спел для президента США Джо Байдена серенаду
Об этом сообщает BBC .
Президент Южной Кореи исполнил первый куплет хита Дона Маклина "American Pie", выпущенного в 1971 году. Согласно видео, неожиданное исполнение песни стало сюрпризом для всех присутствующих и Байдена в частности.
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