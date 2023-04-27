Об этом сообщает Reuters.

"Мы согласились продолжить наше сотрудничество и усилия вместе с международным сообществом, направленным на поддержку Украины", – сказал южнокорейский президент на пресс-конференции в Вашингтоне, не приводя подробностей.

Байден приветствовал участие Южной Кореи в противостоянии агрессии России по отношению к Украине, развитию Индо-Тихоокеанского региона, созданию безопасных и устойчивых цепочек поставок и инвестиций в будущее, передает Голос Америки.