Президент Южной Кореи в ходе визита в США пообещал продолжать поддержку Украины
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом они договорились продолжать оказывать помощь Украине
Об этом сообщает Reuters.
"Мы согласились продолжить наше сотрудничество и усилия вместе с международным сообществом, направленным на поддержку Украины", – сказал южнокорейский президент на пресс-конференции в Вашингтоне, не приводя подробностей.
Байден приветствовал участие Южной Кореи в противостоянии агрессии России по отношению к Украине, развитию Индо-Тихоокеанского региона, созданию безопасных и устойчивых цепочек поставок и инвестиций в будущее, передает Голос Америки.
- Также во время этого визита США и Южная Корея заключили знаковое соглашение по противодействию ядерной угрозе КНДР. Вашингтон периодически будет направлять атомные подлодки США в Южную Корею и будет привлекать Сеул к своим операциям по ядерному планированию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное