Президент Южной Кореи призвал прекратить любое военное сотрудничество с КНДР
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль призвал мир немедленно прекратить какие-либо попытки военного сотрудничества с КНДР на фоне информации о взаимодействиях РФ и Северной Кореи
Об этом передает Yonhap .
Президент Южной Кореи заявил об этом на саммите с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.
"Попытки военного сотрудничества с Северной Кореей, наносящие вред миру в международном сообществе, должны быть немедленно пресечены", - сказал он.
Юн призвал АСЕАН активно участвовать в усилиях по блокированию ключевых источников финансирования Северной Кореей ее ядерной и ракетной программ, таких как кража криптовалюты и экспорт рабочей силы, и подчеркнул необходимость для всех государств-членов ООН соблюдать санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, включая запрет на незаконную торговлю оружием.
Он также подчеркнул, что ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи являются серьезной угрозой миру на Корейском полуострове и Индо-Тихоокеанском регионе и прямым вызовом международному режиму нераспространения.
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