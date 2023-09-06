Президент Южной Кореи призвал прекратить любое военное сотрудничество с КНДР

Об этом передает Yonhap .

Президент Южной Кореи заявил об этом на саммите с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

"Попытки военного сотрудничества с Северной Кореей, наносящие вред миру в международном сообществе, должны быть немедленно пресечены", - сказал он.

Юн призвал АСЕАН активно участвовать в усилиях по блокированию ключевых источников финансирования Северной Кореей ее ядерной и ракетной программ, таких как кража криптовалюты и экспорт рабочей силы, и подчеркнул необходимость для всех государств-членов ООН соблюдать санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, включая запрет на незаконную торговлю оружием.

Он также подчеркнул, что ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи являются серьезной угрозой миру на Корейском полуострове и Индо-Тихоокеанском регионе и прямым вызовом международному режиму нераспространения.