Президент Южной Кореи предлагает запретить есть собак в стране

Об этом сообщает The Guardian .

Офис президента Южной Кореи обнародовал заявление с призывом покончить с многолетней корейской традицией употребления мяса собак.

Обычай уже стал табуированным среди младших групп населения, в частности благодаря кампаниям активистов, борющихся за за права животных.

"Разве наконец не пора ли подумать о запрете употребления собачьего мяса?" - спросил президент Мун Чжэ Ин на правительственном совещании.

Как известно, в стране ежегодно съедают около миллиона собак - их мясо является частью традиционной южнокорейской кухни, однако процент тех, кто воспринимает собак как скот, сокращается.

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