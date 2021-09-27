Президент Южной Кореи предлагает запретить есть собак в стране
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал принять запрет на употребление собачьего мяса в стране
Об этом сообщает The Guardian .
Офис президента Южной Кореи обнародовал заявление с призывом покончить с многолетней корейской традицией употребления мяса собак.
Обычай уже стал табуированным среди младших групп населения, в частности благодаря кампаниям активистов, борющихся за за права животных.
"Разве наконец не пора ли подумать о запрете употребления собачьего мяса?" - спросил президент Мун Чжэ Ин на правительственном совещании.
- Как известно, в стране ежегодно съедают около миллиона собак - их мясо является частью традиционной южнокорейской кухни, однако процент тех, кто воспринимает собак как скот, сокращается.
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