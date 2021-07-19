Президент Южной Кореи отменил визит в Японию из-за дипломатического скандала

Об этом пишет Reuters.



19 июля в пресс-службе Мун Чжэ Ина объявили об отмене визита южнокорейского лидера на первую встречу с избранным в этом году премьер-министром Японии Йошихиде Сугой.



В прошлую пятницу, 16 июля, старший дипломат посольства Японии в Сеуле заявил, что Мун Чжэ Ин "мастурбирует", описывая свои усилия по улучшению отношений между двумя странами.



"Президент Мун решил не посещать Японию", - сказал пресс-секретарь Муна Парк Су Хён на брифинге, добавив, что обе стороны изучали способы преодоления споров в истории и активизации сотрудничества, но не смогли достичь согласия.



"Обсуждение проводились дружно и достигли значительного прогресса, но все еще не удалось рассмотреть результат саммита, и мы приняли во внимание другие обстоятельства", - добавил прессекретар.



Японский премьер-министр Йошихиде Суга отказался комментировать решение южнокорейского президента, но охарактеризовал замечания японского дипломата как "неуместные".



Офис Муна заявил, что "скептически" отнесся к его потенциальной поездке после "неприемлемого" комментария японского дипломата.



Южная Корея отправит министра культуры на церемонию открытия Олимпиады в пятницу, 23 июля, в качестве главы делегации.



Сообщается, что посла Японии в Сеуле вызвали на ковер из-за заявления его подчиненного. Впрочем, неизвестно, отзовет ли Япония дипломата из страны из-за скандального заявления.