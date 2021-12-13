Президент Южной Африки заболел COVID-19

Об этом сообщает BBC .



69-летний Рамафоза находится на самоизоляции в Кейптауне, делегировав обязанности своему заместителю Дэвиду Мабуге "на следующую неделю".



Сообщается, что президент начал плохо чувствовать себя после посещения похорон бывшего президента Ф. В. де Клерка в воскресенье, 12 ноября.



Президент ЮАР недавно вернулся из семидневного тура Нигерией, Кот-д'Ивуаром, Ганой и Сенегалом. Некоторые члены делегации получили положительный результат COVID-теста в Нигерии и вернулись непосредственно в Южную Африку.



Рамафоза был полностью вакцинирован от коронавируса в феврале этого года.



Президент говорит, что его заболевание должно послужить оговоркой для граждан его страны по вакцинации.



После того, как 26 ноября в Южной Африке впервые были обнаружены случаи штамма коронавируса "Омикрон", в стране резко возросло количество заражений. Однако уровень прививок среди южноафриканцев все еще низкий – около 30%.



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