Об этом пишет Reuters.

Заявление прозвучало в ответ на обвинения посла США Рубена Бриджити в поставках России оружия из ЮАР. Бриджити заявил, что высокопоставленные американские чиновники "глубоко обеспокоены" провозглашенной ЮАР политикой неприсоединения и нейтралитета по войне России против Украины.

"Мы не соглашаемся с тем, что наша внеблоковая позиция предпочитает Россию другим странам. Мы также не соглашаемся, что это должно угрожать нашим отношениям с другими странами", — сказал президент ЮАР Рамафоса.

Страна будет продолжать выполнять международные соглашения и подписанные ею договоры и ее подход к обвинениям США в поставках оружия будет соответствовать им, добавил глава государства.