Президент ЮАР заявил, что внеблоковая позиция страны не предпочитает Россию другим государствам
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что внеблоковая позиция его страны не предпочитает Россию по сравнению с другими государствами
Об этом пишет Reuters.
Заявление прозвучало в ответ на обвинения посла США Рубена Бриджити в поставках России оружия из ЮАР. Бриджити заявил, что высокопоставленные американские чиновники "глубоко обеспокоены" провозглашенной ЮАР политикой неприсоединения и нейтралитета по войне России против Украины.
"Мы не соглашаемся с тем, что наша внеблоковая позиция предпочитает Россию другим странам. Мы также не соглашаемся, что это должно угрожать нашим отношениям с другими странами", — сказал президент ЮАР Рамафоса.
Страна будет продолжать выполнять международные соглашения и подписанные ею договоры и ее подход к обвинениям США в поставках оружия будет соответствовать им, добавил глава государства.
- Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.47
- Актуальное
- Важное