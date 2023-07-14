Об этом пишет Eyewitness News.

После ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), появилось предположение, что событие могло произойти в онлайн-формате. Однако президент ЮАР это отрицал.



На заседании Делового совета БРИКС в Сендтоне 13 июля Рамафоса заявил, что саммит пройдет в очном формате.

"Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом - нет. Он будет лицом к лицу, глаза в глаза", - сказал он.

Глава Делового совета БРИКС Ставрус Нихалоу отметил, что все главы государств пяти стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР – посетят августовскую встречу. Местом проведения избрали самый большой город ЮАР Йоханнесбург. Лидеры не менее 22 государств уже подтвердили свое участие в саммите.

"Ожидайте нескольких глав государств. Но важно, что пять глав государств БРИКС посетят форум", - подчеркнул Нихалоу.

Справка: БРИКС – группа крупнейших по площади развивающихся стран. В группу входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. БРИКС считается соперником блока G7, в который входят страны с ведущими мировыми экономиками – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.

Что известно о саммите БРИКС и аресте Путина

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение МКС связано с военными преступлениями Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.

После этого в Бразилии намекнули, что Путин может быть арестован на территории страны через ордер, выданный Международным уголовным судом.

Министр иностранных дел Украины, комментируя решение Международного уголовного суда, сказал, что "колеса справедливости крутятся", а в Human Rights Watch ордер на арест Путина назвали "тревожным звонком" для тех, кто совершает злоупотребление или скрывает их.

Позже к отзывам этих стран присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.

Также президент США Джо Байден заявил, что ордер МУС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Юристка Екатерина Бусол считала, что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе. А впоследствии министр иностранных дел Серий Лавров заявил, что планирует посетить совещание глав МИД стран БРИКС в ЮАР 1-2 июня.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

26 апреля Южно-Африканская Республика заявила , что не будет выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МУС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Уже 30 мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МУС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.