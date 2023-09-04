Президент ЮАР: расследование не выявило доказательств поставок оружия в Россию
Президент Южно-Африканской Республики заявил, что независимое расследование не выявило никаких доказательств того, что из страны поставляли оружие в Россию
Об этом сообщает Reuters.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что завершено независимое расследование, которое выясняло, не вывозили ли из ЮАР оружие в Россию в конце прошлого года. По его словам, доказательств такого не было обнаружено.
"Комиссия выявила отсутствие доказательств в поддержку утверждения о том, что корабль перевозил оружие из Южной Африки, предназначенное для России, - сказал Рамафоса. - Никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано и оружия не экспортировали".
Расследование было начато после того, как в мае посол США в Южной Африке Рубен Бриджити сообщил местным журналистам, что российское грузовое судно Lady R загрузило оружие на военно-морскую базу вблизи Кейптауна в декабре. 2022-го. Он выразил сомнения в позиции ЮАР по поводу неприсоединения и нейтралитета в отношении войны России в Украине.
Президент ЮАР в воскресенье, 3 сентября, рассказал, что корабль пришвартовался на базе, чтобы доставить оборудование, заказанное для национальных сил обороны Южной Африки в 2018 году южноафриканской компанией по закупкам вооружений Armscor.
Он сказал, что не может раскрыть подробности, поскольку это может поставить под угрозу важные военные операции и жизнь южноафриканских солдат.
В обращении к нации 3 сентября Рамафоса добавил, что это обвинение нанесло ущерб экономике Южной Африки и ее положению в мире.
- Недавно лидеры Китая и Партия Цзиньпин и Сирил Рамафоса заявили, что разрешить "конфликт" на территории Украины можно только путем диалога и переговоров. Они отметили, что стремятся продолжать способствовать его политическому урегулированию.
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