Президент ЮАР: расследование не выявило доказательств поставок оружия в Россию

Об этом сообщает Reuters.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что завершено независимое расследование, которое выясняло, не вывозили ли из ЮАР оружие в Россию в конце прошлого года. По его словам, доказательств такого не было обнаружено.

"Комиссия выявила отсутствие доказательств в поддержку утверждения о том, что корабль перевозил оружие из Южной Африки, предназначенное для России, - сказал Рамафоса. - Никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано и оружия не экспортировали".

Расследование было начато после того, как в мае посол США в Южной Африке Рубен Бриджити сообщил местным журналистам, что российское грузовое судно Lady R загрузило оружие на военно-морскую базу вблизи Кейптауна в декабре. 2022-го. Он выразил сомнения в позиции ЮАР по поводу неприсоединения и нейтралитета в отношении войны России в Украине.

Президент ЮАР в воскресенье, 3 сентября, рассказал, что корабль пришвартовался на базе, чтобы доставить оборудование, заказанное для национальных сил обороны Южной Африки в 2018 году южноафриканской компанией по закупкам вооружений Armscor.

Он сказал, что не может раскрыть подробности, поскольку это может поставить под угрозу важные военные операции и жизнь южноафриканских солдат.

В обращении к нации 3 сентября Рамафоса добавил, что это обвинение нанесло ущерб экономике Южной Африки и ее положению в мире.