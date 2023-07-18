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Президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС

18 июля, 2023 вторник
19:36
Мир

Президент ЮАР Сирил Рамафоса под присягой заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС, и прокомментировал соответствующий ордер

Об этом пишет африканское издание IOL .

Высокий суд Южного Гаутенга в Йоханнесбурге во вторник постановил обнародовать конфиденциальное признание Рамафосы, которое он сделал в ответ на приказание МУС арестовать Путина, если тот прибудет в Южную Африку на саммит БРИКС в августе.

Рамафоса заявил суду, что заявление прокуратуры было "полностью некомпетентным", и подчеркнул, что Путин должен быть арестован именно в случае, если тот прибудет на саммит.

"На данный момент нет никакого юридического основания, которое могло бы стать причиной ареста и выдачи президента Путина. Кабинет министров определил, что саммит БРИКС будет проведен таким образом, чтобы Южная Африка придерживалась своих международных и юридических обязательств", - говорится в заявлении Рамафосы.

Президент ЮАР рассказал, что Россия угрожала войной стране, в случае если Путина арестуют.

"Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность Республики", – сказал Рамафоса.

Президент назвал "фундаментальной ошибкой" предположение прокуратуры, что как только МУС выдал ордер на арест Путина, Южная Африка обяжется публично объявить, что она арестует президента РФ.

"Правительство знает свои обязательства. Оно не видит необходимости объявлять об этом публично. Южная Африка имеет право конфиденциально рассматривать то, как она собирается обработать ордер", - добавил Рамафоса.

Что известно о саммите БРИКС и аресте Путина

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение МУС связано с военными преступлениями Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.

После этого в Бразилии намекнули , что Путин может быть арестован на территории страны согласно ордеру, выданному Международным уголовным судом.

Министр иностранных дел Украины, комментируя решение Международного уголовного суда, сказал , что "колеса справедливости крутятся", а в Human Rights Watch ордер на арест Путина назвали "тревожным звонком" для тех, кто совершает злоупотребления или скрывает их.

Позже к отзывам этих стран присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.

Также президент США Джо Байден заявил , что ордер МУС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Юрист Екатерина Бусол считала , что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе. А впоследствии министр иностранных дел Серий Лавров заявил , что планирует посетить совещание глав МИД стран БРИКС в ЮАР 1-2 июня.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

26 апреля Южно-Африканская Республика заявила , что не будет выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МУС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Уже 30 мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МУС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

Владимир Путин
Африка
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