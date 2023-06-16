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Президент ЮАР представил 10 мирных идей Африки по поводу войны в Украине

16 июня, 2023 пятница
21:34
Мир

Президент ЮАР Сирил Рамафоса представил 10 основных составляющих позиции стран Африканского Союза относительно войны России против Украины

Об этом сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Интерфакс-Украина.

"Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры по дипломатическому пути. Мы уверены, что, двигаясь к этому миру, потому что все войны когда-то заканчиваются, мы верим, что эта война должно закончиться как можно быстрее через переговоры и дипломатическим путем", - говорится в сообщении.

Третьей составляющей, по словам президента ЮАР, является деэскалация конфликта.

"Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию", - сказал он.

Четвертой составляющей является суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН. Пятой составляющей президент назвал необходимость гарантий безопасности для всех стран. Шестой составляющей является то, что обе страны должны обеспечить движение зерновых и удобрений.

Также он отметил, что "одной из причин приезда сюда стало то, что Африка также испытывает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, у нас тоже недостаток удобрений, и цены на них повысились".

Седьмым основным элементом являются гуманитарные вопросы.

"Нужна гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны, кто страдает. Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь", - отметил он.

"Восьмым основным компонентом является обязательный обмен пленными. Это также должно включать возвращение детей. Девятой составляющей является послевоенное восстановление. Должна быть помощь пострадавшим из-за войны. И десятым основным элементом для нас является то, что во время наших дискуссий президент Зеленский сказал , что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки", – отметил Рамафоса.

Визит делегации ЮАР

Известно, что 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Украине он хотел представить свой мирный план по завершению войны в Украине. В состав миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала и Уганды.

Известно, что свой визит в Украину африканская делегация начала с посещения Бучи Киевской области, чтобы увидеть последствия зверств, которые российские оккупанты совершали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Президенту ЮАР пришлось пережидать ракетный обстрел в укрытии в Киеве, пишет Reuters .

Украина
Россия
Африка
Война с Россией
Мир про Украину
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