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Президент ЮАР объявил о мирной инициативе африканских стран по завершению войны в Украине

16 мая, 2023 вторник
14:58
Мир

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной

Об этом пишет Bloomberg.

Делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, чтобы представить свой мирный план, сказал Рамафоса на совместном брифинге для СМИ с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в Кейптауне во вторник.

"Эта миротворческая миссия будет способствовать разнообразным другим миссиям, чтобы приблизить конец этого конфликта", - сказал Рамафоса.

Он утверждает, что от имени стран Африки побеседовал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, они согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

В инициативную группу, кроме ЮАР, входят Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал и Уганда.

По словам политика, он может повлиять на Россию, учитывая тесные отношения стран, объединенных в группу БРИКС. Рамафоса утверждает, что в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне знают о "мирном плане" африканских стран.

Новости
Украина
Африка
Война с Россией
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