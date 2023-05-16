Президент ЮАР объявил о мирной инициативе африканских стран по завершению войны в Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной
Об этом пишет Bloomberg.
Делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, чтобы представить свой мирный план, сказал Рамафоса на совместном брифинге для СМИ с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в Кейптауне во вторник.
"Эта миротворческая миссия будет способствовать разнообразным другим миссиям, чтобы приблизить конец этого конфликта", - сказал Рамафоса.
Он утверждает, что от имени стран Африки побеседовал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, они согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.
В инициативную группу, кроме ЮАР, входят Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал и Уганда.
По словам политика, он может повлиять на Россию, учитывая тесные отношения стран, объединенных в группу БРИКС. Рамафоса утверждает, что в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне знают о "мирном плане" африканских стран.
- Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора.
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