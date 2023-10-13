Президент WBO получил информацию, что Ломаченко собирается на пенсию
Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко может завершить боксерскую карьеру
Об этом сообщает официальный ютуб-канал WBO.
Президент WBO Франциско Валькарсель рассказал, что держал информацию, что Василий Ломаченко собирается завершить карьеру.
"Мне сказали, что Ломаченко собирается уходить на пенсию. У меня есть сомнения, но посмотрим", - сказал президент Всемирной боксерской организации во время конгресса.
Поражение Ломаченко от Хейни и отказ сразиться за титул WBC
Ломаченко 21 мая в Лас-Вегасе проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей. Для 35-летнего боксера из Украины это поражение стало третьим в карьере. Он не согласился с проигрышем и потребовал у американца реванша.
2 августа WBC объявила обладателя титула в легком весе Дэвина Хейни "чемпионом в отпуске", поскольку американец решил провести следующий бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против соотечественника Реджиса Прогрейса.
WBC планировала санкционировать бой за вакантный пояс между обязательным соискателем Шакуром Стивенсоном и лидером рейтинга Василием Ломаченко. Однако украинец отказался выходить на ринг в 2023 году.
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