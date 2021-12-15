Президент WBC заявил о намерении устроить бой Уайлдера с обидчиком Джошуа
Президент WBC Маурисио Сулейман хочет устроить в 2022 году бой бывших чемпионов мира в тяжелом весе американцев Деонтея Уайлдера и Энди Руиса
Об этом сообщает BoxingScene .
По мнению Сулеймана, этот поединок он хотел бы провести в Мехико, ведь Руис является мексиканцем по происхождению и его бой вызвал бы большой интерес.
"Поединок Вайлдер - Руис, пожалуй, самый интересный бой без титула сейчас в сверхтяжелом весе. Уайлдер - взрывной боксер, Руис - боец, который в бою с Джошуа создал одну из величайших сенсаций в истории бокса в сверхтяжелом весе и его выступление перед мексиканскими болельщиками. идея", - сказал Сулейман.
Энди Руис летом 2019 сенсационно победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Деонтей Уайлдер 10 октября 2021 года проиграл британцу Тайсону Фьюри в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 8 декабря Деонтей Уайлдер признался , что может больше никогда не вернуться на ринг.
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