Президент WBC отреагировал на попытки "лишить" Камбососа звания абсолютного чемпиона в весе Ломаченко

Об этом сообщает vRINGe.com .

По его словам, разговоры о том, что Джорджа Камбососа не стоит считать абсолютным чемпионом мира не имеют под собой основания, поскольку австралиец отобрал это звание у Теофимо Лопеса из США, который, в свою очередь, получил все четыре титула в легком весе (до 61 ,2 кг) в противостоянии с украинцем Василием Ломаченко. Именно поэтому обладателя "регулярного" титула WBC американца Дэвина Хейни можно не брать в расчет.

"Хейни имеет титул чемпиона WBC. Он наша гордость. Он вырос у великого чемпиона. А Камбосос победил Лопеса, одолевшего Ломаченко. Так что мой ответ следующий: "Да, я считаю, что Камбосос заслуживает того, чтобы его считали абсолютным чемпионом мира . Верю, что ему предстоит еще много больших боев", - сказал Сулейман.

Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 12 декабря победил ганца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).