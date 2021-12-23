Президент WBC отреагировал на попытки "лишить" Камбососа звания абсолютного чемпиона в весе Ломаченко
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что австралийца Джорджа Камбососа можно считать полноправным абсолютным чемпионом мира в легком весе
Об этом сообщает vRINGe.com .
По его словам, разговоры о том, что Джорджа Камбососа не стоит считать абсолютным чемпионом мира не имеют под собой основания, поскольку австралиец отобрал это звание у Теофимо Лопеса из США, который, в свою очередь, получил все четыре титула в легком весе (до 61 ,2 кг) в противостоянии с украинцем Василием Ломаченко. Именно поэтому обладателя "регулярного" титула WBC американца Дэвина Хейни можно не брать в расчет.
"Хейни имеет титул чемпиона WBC. Он наша гордость. Он вырос у великого чемпиона. А Камбосос победил Лопеса, одолевшего Ломаченко. Так что мой ответ следующий: "Да, я считаю, что Камбосос заслуживает того, чтобы его считали абсолютным чемпионом мира . Верю, что ему предстоит еще много больших боев", - сказал Сулейман.
Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 12 декабря победил ганца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 15 декабря промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится в поединке за звание абсолютного чемпиона мира с победителем боя между Джорджем Камбососом и Дэвином Хейни.
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