Президент ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции в НАТО

Об этом сообщает Офис президента .



"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 года " О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора ", - говорится в указе №307/2021.



Решение СНБО, в частности, предусматривало, что правительство должно принять меры по улучшению реализации центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО, проработать вопрос создания в органах исполнительной власти и других госорганах структурных подразделений по евроатлантической интеграции, проработать вопросы формирования национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, обеспечить разработку программ по повышению квалификации госслужащих и должностных лиц местного самоуправления в вопросах евроатлантической интеграции и обеспечить принятие нормативно-правовых актов для реализации закона "Об оборонных закупках" и перехода на новую систему оборонных закупок.



Минобороны по решению СНБО должно принять меры для пролонгации Меморандума между правительством Украины и НАТО по сотрудничеству в вопросах консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", внести на рассмотрение правительства предложения по совершенствованию физической безопасности, внутреннего контроля и отчетности относительно военного имущества, а также принять меры по неотложному назначению военного представителя миссии Украины при НАТО.



Кроме того, министерства и госслужбы должны согласовать с НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером о расширенных возможностях по ряду направлений.



Министерство развития громад и территорий Украины совместно с облгосадминистрациями должно проработать и представить правительству предложения по пилотным региональным проектам в сфере евроатлантической интеграции.



Также решение СНБО предусматривает подготовку предложений правительства по упрощению пограничного и таможенного контроля военного и гражданского персонала вооруженных сил других государств, прибывающих в Украину на законных основаниях.



СБУ должна подготовить и внести законопроект "О безопасности классифицированной информации" (новая редакция закона "О государственной тайне").



Госспецсвязи должна подготовить организационно-технические решения по развертыванию коммуникационно-информационных систем по стандартам НАТО и разработать проект нормативно-правового акта о получении такими системами аккредитации на обработку информации НАТО с ограниченным доступом.



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