Президент вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ
Об этом сообщили в telegram-канале бригады НГУ "Азов".
Стало известно, что 24 февраля на Софийской площади в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский передал орден "Золотая Звезда" матери погибшего бойца Азову, старшего лейтенанта Михаила "Чупа" Чуприна, удостоенного звания Героя Украины. Это высшее государственное отличие Украины.
Михаил стал в ряды Азова еще в 2015 году, а в 2020 возглавил танковую роту. С 25 февраля 2022 года Чуп со своим подразделением уничтожили в Мариуполе десятки единиц вражеской техники. Михаил погиб 19 марта 2022 года, героически приняв танка", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" военнослужащему Азову, лейтенанту Льву "Хоруса" Пашку.
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"Звание Героя Украины указом президента Льву было присвоено еще 17 апреля 2022 года, когда Мариупольский гарнизон продолжал сковывать на себе превосходящие силы противника. Сегодня же Лев получил и соответствующий этому званию орден", - отмечается в посте.
Кроме того, Президент Украины вручил боевое знамя 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ, которая была создана ветеранами Азова в начале полномасштабного вторжения.
Подразделение прошло боевой путь от обороны Киева до сверхтяжелых боев под Бахмутом, где продолжает выполнять боевые задачи сегодня.
"Вручение боевого флага - это признание заслуг подразделения. 3 ОШБр заслужила этот флаг в тяжелых кровопролитных боях, поэтому мы поздравляем наших собратьев и желаем с честью и достоинством пронести этот флаг к самой победе!", - говорится в сообщении.
- 24 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил каждого воина , который стал на защиту Украины в 2014 году и 24 февраля 2022 года, благодаря этим людям государство свободно.
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