Президент ветировал закон о средствах на Музей Голодомора – это ошибка

Почему? По многим причинам. Народ обязан чествовать своих жертв. Иначе будут новые жертвы и трагедии будут повторяться. Хороший пример для нас – музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Израиле.

Цитата: "В 1952 году министр образования Израиля Бен-Цион Динур представил в кнессете законопроект об учреждении института "Яд Вашем". 18 мая 1953 года кнессет единогласно проголосовал за этот законопроект, и все собравшиеся почтили память жертв Холокоста минутой молчания. Закон был принят в последнем чтении 19 августа и опубликован 28 августа 1953 года. Согласно Закону про Яд Вашем, этот мемориальный комплекс создан для того, чтобы увековечить память о шести миллионах евреев, убитых нацистами и их пособниками, об уничтоженных еврейских общинах и организациях, память о мужестве и героизме еврейских солдат – участников сопротивления и борцов гетто, а также для увековечения памяти о "праведниках народов мира", рисковавших своей жизнью и жизнью своих близких, чтобы спасти евреев.

С момента своего основания Яд Вашем – мемориальный комплекс истории Холокоста – государственное учреждение, которое руководится общественным советом и советом директоров. Согласно закону правительство обязалось участвовать в расходах на создание и содержание комплекса, однако Яд Вашем разрешено также собирать пожертвования, получать финансирование и поддержку из других источников. Кроме того, закон оставляет за министром образования право издавать указы, определяющие пути деятельности Яд Вашем.

Израиль воюет постоянно. Ни разу не звучало предложений прекратить финансирование музея Холокоста. Ни один еврей себе этого не позволит.

Можно ли использовать средства, выделенные на Музей Голодомора на ВСУ? Нет. Он финансируется на средства партнеров, которые запрещают использовать эти деньги на военные цели. ВСУ финансируются за счет налогов граждан. Все программы культуры всего 0,28 бюджета) - на средства партнеров.

Если не потратить сейчас 500 млн на достройку музея, то нужно потратить 120 на его консервацию или еще больше на то, чтобы его снести.

Вот так популизм некоторых советников власти превращается в идиотизм, а идиотизм - в измену национальным интересам.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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