Президент Венгрии Новак прибудет с визитом в Закарпатье и в Киев
Президент Венгрии Каталин Новак прибудет на Крымскую платформу, которая состоится в Киеве 23 августа. Перед этим она посетит Закарпатье
Об этом информирует издание Telex .
Отмечают, что глава Венгрии может снова лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Добавляют, что перед поездкой в Киев на Крымскую платформу Новак посетит Закарпатье. Там вместе с венграми 20 августа она отметит праздник короля Стефана.
Справочно. Крымская платформа – международный форум, созданный в 2021 году. Его целью является содействие деоккупации Крыма. Первый саммит платформы прошел в 2021 году в Киеве. Тогда на мероприятии присутствовал бывший президент Венгрии Янош Адер. Он отметил, что память и об агрессии большого государства, и о травме Трианона глубоко врезалась в сознание венгров, поэтому они осознают, почему аннексия Крыма является чувствительной темой для украинского народа.
В 2022 году Венгрию на Крымской платформе представлял госсекретарь по политике энергоснабжения и безопасности в министерстве иностранных дел и торговли Петер Штарай. Он отметил непоколебимую поддержку Украины со стороны его страны и отметил, что первоочередной целью Венгрии является установление мира.
- Венгерский президент Каталин Новак 29 марта заявила о поддержке мирного плана для Украины, предусматривающего вывод войск России с украинских территорий
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