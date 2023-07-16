Президент Венгрии Новак прибудет с визитом в Закарпатье и в Киев

Об этом информирует издание Telex .

Отмечают, что глава Венгрии может снова лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавляют, что перед поездкой в Киев на Крымскую платформу Новак посетит Закарпатье. Там вместе с венграми 20 августа она отметит праздник короля Стефана.

Справочно. Крымская платформа – международный форум, созданный в 2021 году. Его целью является содействие деоккупации Крыма. Первый саммит платформы прошел в 2021 году в Киеве. Тогда на мероприятии присутствовал бывший президент Венгрии Янош Адер. Он отметил, что память и об агрессии большого государства, и о травме Трианона глубоко врезалась в сознание венгров, поэтому они осознают, почему аннексия Крыма является чувствительной темой для украинского народа.

В 2022 году Венгрию на Крымской платформе представлял госсекретарь по политике энергоснабжения и безопасности в министерстве иностранных дел и торговли Петер Штарай. Он отметил непоколебимую поддержку Украины со стороны его страны и отметил, что первоочередной целью Венгрии является установление мира.