Президент Венгрии Каталин Новак готовит визит в Украину, - СМИ
Новак совершит визит в Киев и станет наиболее высокопоставленной представительницей соседнего государства, посетившего Украину с начала российского вторжения.
О его подготовке сообщило венгерское издание Index.
По данным издания, Новак совершит визит в Украину по приглашению президента Зеленского.
Предполагается, что Новак сначала отправится в Польшу самолетом, а оттуда в Украину на поезде.
Канцелярия президента Венгрии заявила, что не опровергает и не подтверждает эту информацию. Между тем источники "Европейской правды" отмечают о возможном присоединении Венгрии к зерновой инициативе, которую представят в Киеве в субботу.
Ранее Каталин Новак присоединилась к заявлению с осуждением массированной ракетной атаки против Украины 10 октября, в котором одиннадцать президентов осудили нападение. В заявлении было сказано о неприемлемости того, что представители Москвы угрожают миру ядерным оружием.
В сентябре она заявила Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия осуждает российскую агрессию и оказывает экономическую и гуманитарную помощь беженцам из Украины в соответствии с позицией венгерского правительства. Она также призвала страны-члены ООН сделать мир приоритетом.
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