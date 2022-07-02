Президент Узбекистана выступил за сохранение автономии Каракалпакстана, но ввел там режим ЧС

Мирзиёев прибыл в столицу автономии, город Нукус, и выступил с заявлением. Об этом вечером 2 июля 2022 передала в Телеграмме его прессслужба.

"В настоящее время глава государства проводит встречу с депутатами Жокарги Кенеса (местного парламента - ред.), представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана", - отмечается в сообщении.

С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений к конституции Узбекистана продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, "президент отметил необходимость сохранения без изменений действующих редакций статей 70, 71, 72, 74, 75 конституции Республики Узбекистан" отмечает прессслужба Шавката Мирзиёева.

Отметим, что упомянутые статьи конституции Узбекистана посвящены именно автономии каракалпаков. В частности, статья 74 документа гарантирует Республике Каракалпакстан "право выхода из состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана".

Вместе с тем, своим указом Мирзиоева ввел "чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", то есть на ближайший месяц.

Напомним, в Каракалпакстане возмутились предлагаемыми изменениями в конституцию Узбекистана.

По официальным данным, есть задержанные после уличных акций.

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