Президент уволил заместителя главы СБУ, ряд руководителей департаментов и облуправлений спецслужбы
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередные кадровые изменения в Службе безопасности Украины
Указы были опубликованы на сайте президента.
Стало известно, что с должностей уволены заместитель главы СБУ Александр Якушев, начальник Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александр Провоторов и начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования Игоря Носка. На место Носка уже назначен Олег Храмов.
"Также с должности начальника управления СБУ в Запорожской области уволен Борис Безрукий, с должности начальника УСБУ в Сумской области - Эдуард Федоров. Управление СБУ в Сумской области возглавил Олег Красношапка", - говорится в указах президента Украины Владимира Зеленского.
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- В воскресенье, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Эдуарда Москалева.
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