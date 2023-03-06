Указы были опубликованы на сайте президента.

Стало известно, что с должностей уволены заместитель главы СБУ Александр Якушев, начальник Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александр Провоторов и начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования Игоря Носка. На место Носка уже назначен Олег Храмов.

"Также с должности начальника управления СБУ в Запорожской области уволен Борис Безрукий, с должности начальника УСБУ в Сумской области - Эдуард Федоров. Управление СБУ в Сумской области возглавил Олег Красношапка", - говорится в указах президента Украины Владимира Зеленского.