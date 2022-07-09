Президент уволил главу Херсонской ОГА
Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской ОГА. Его обязанности временно будет выполнять Дмитрий Бутрий
Об этом говорится в соответствующих указах, опубликованных на сайте президента.
"Уволить Лагуту Геннадия Николаевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.
Экс-глава области сообщил, что такое решение он принял лично и добавил, что за время войны понял: "не обязательно занимать какую-либо должность, чтобы быть полезным людям".
"Конечно, за эти 9 месяцев моего пребывания в должности главы области не все удалось воплотить в жизнь. Но для меня и сформированной мной команды Херсонской ОГА первоочередным оставалось развитие области. Хочу искренне поблагодарить всю команду, своих заместителей, председателей РГА, ТГ, коллег из других регионов, Президенту и всем, кто помогал, поддерживал, советовал и критиковал!", - сказал Лагута.
Временно исполнять обязанности главы Херсонской ОГА будет Дмитрий Бутрий. Чиновник был первым заместителем Лагуты.
- Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил 5 чиновников, занимавших должности чрезвычайных и полномочных послов Украины в 9 странах.
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