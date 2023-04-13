Президент упустил возможность доказать, что закон выше дружбы
Зеленский так и не удосужился прокомментировать катастрофические разоблачения о тотальном контроле кремля над Службой Безопасности Украины накануне войны
Как раз была роскошная возможность доказать не словом, а делом, что закон выше дружбы и взять на личный контроль "несуществующее" дело Баканова.
Один из плюсов войны – это не возможность носить удобную форму в стиле милитари, а очищение всего и всех. Конечно, если государство хочет выиграть войну.
Один из плюсов войны – это не возможность носить удобную форму в стиле милитари, а очищение всего и всех. Конечно, если государство хочет выиграть войну
В этом контексте должен спросить, как дела у экс-министра обороны, нынешнего посла в Словении Тарана. Именно благодаря его работе был полностью сорван государственный оборонный заказ и через 2-3 недели боев Украина должна была остаться без боеприпасов и тяжелого вооружения.
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Конечно, можно попросить служебную характеристику его лидера партии "Сила и Честь" Смешко, ведь Таран — член его партии и руководитель его предвыборной компании в 2019 г.
Но "сильночестные офицеры" исчезли с радаров, как и сам их лидер. Да и честного ответа от Смешко, по чьему указанию отравили Ющенко — мы так до сих пор не услышали.
О том, на кого на самом деле работают Ермак и Татаров, уже даже неудобно переспрашивать.
Могу только представить, как тяжело Байдену и Залужному со всем этим. Где-то так, как нам, если не больше.
Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт
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