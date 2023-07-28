Об этом сообщает "Трибуна ".

"На сегодняшний день матчи УПЛ доступны на Megogo, Sweet.tv, Volia TV, Setanta и Kyivstar", – сказал президент УПЛ Евгений Дикий.

Ранее было известно, что матчи УПЛ доступны только на Megogo, Setanta и Kyivstar ТВ.