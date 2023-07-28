Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Президент УПЛ сообщил, где смотреть матчи чемпионата Украины бесплатно

Президент УПЛ сообщил, где смотреть матчи чемпионата Украины бесплатно

28 июля, 2023 пятница
16:23
Спорт

Фанаты футбола могут бесплатно просмотреть матчи Украинской Премьер-лиги сразу на 5 OTT-платформах

Об этом сообщает "Трибуна ".

"На сегодняшний день матчи УПЛ доступны на Megogo, Sweet.tv, Volia TV, Setanta и Kyivstar", – сказал президент УПЛ Евгений Дикий.

Ранее было известно, что матчи УПЛ доступны только на Megogo, Setanta и Kyivstar ТВ.

  • Сезон УПЛ стартует сегодня, 28 июля. "Оболонь" сыграет против "Колоса", а "Верес" встретится с "Полисьем".
Читайте также:
Південна Корея
27 июля, 2023 четверг
МИД Украины отозвало из Южной Кореи дипломата, устроившего драку в баре в Сеуле
За матеріалами ДБР суд арештував майно родини ексвоєнкома Борисова
27 июля, 2023 четверг
Более 2 га земли, дома, квартиры и 6 авто: суд арестовал имущество семьи одесского экс-военкома Борисова
Запоріжжя
27 июля, 2023 четверг
Оккупанты ударили по Запорожью
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.09
    Покупка 37.09
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.04
    Продажа 42.01
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
28 июля
17:00
Российской теннисистке запретили въезд в Чехию. Она направлялась на турнир
16:57
Правительство определило продолжительность 2023/2024 учебного года
16:40
Зеленский ветировал закон, предусматривавший выделение 573,9 млн грн на достройку музея Голодомора
16:39
Оккупанты обстреляли Херсонщину: ранены двое мужчин
16:35
Правительство назначило Ростислава Карандеева и.о. министра культуры
16:27
ВАКС назначил главе Госсудебной администрации Сальникову залог в 805,2 тыс. грн
16:26
в'язниця у Сінгапурі
За 30 граммов героина: в Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
16:15
Электромобиль Gen 3 установил мировой рекорд скорости в помещении, превзойдя Porsche
16:05
OPINION
Горбунов так и не понял, что украинцы не хохли и не малоросы
15:59
Украина экспортировала почти 20 млн тонн зерна через Румынию
15:53
Суд арестовал военкома из Ровенщины, подозреваемого в избиении военного
15:50
Эксклюзив
Экс-главный военный прокурор о делах военкомов: это абсолютное отсутствие логики или разума в действиях людей
15:48
В Доме профсоюзов в Одессе взорвалась граната: погиб массажист-реабилитолог, его посетитель ранен
15:43
Иногда дожди с грозами, в дальнейшем - прояснения: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
15:35
Зеленский подписал закон о переносе праздников по новоюлианскому календарю. Что изменилось
15:34
Эксклюзив
На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ за сутки уничтожили 47 оккупантов, еще 125 ранили, - Череватый
15:22
Премьер-министр Катара прибыл в Украину
15:22
СБУ объявила подозрение российскому генералу Гостеву, причастному к бомбардировке Мариуполя
15:17
Трезубец для Родины-Матери: Запорожсталь назвала безосновательным отказ Минкульта от украинской стали, предоставленной бесплатно
15:16
Деоккупированный Изюм посетили дипломаты Швеции, Канады и Швейцарии
15:12
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:51
Украина с начала июля экспортировала более 2 млн тонн зерновых
14:12
Россияне планируют диверсии против собственного населения в Брянской области, - Центр нацсопротивления
14:03
Сырский: на Лиманском и Купянском направлениях Силы обороны не потеряли ни одной позиции
14:01
OPINION
Какими должны быть музей Голодомора и его директор?
13:59
Делать мужу массажи, готовить, убирать - и все это с улыбкой: в Японии распространяли листовки с советами для беременных, а теперь приносят извинения
13:54
Обзор
Оленивка. Место трагедии
Было два взрыва, а в спасавшихся стреляли: что известно о теракте в Оленовке через год после трагедии
13:33
Аналитика
Как блокирование морских портов влияет на украинскую железорудную отрасль, - исследование
13:31
Уничтожение "Мрии" оккупантами: экс-руководителя "Антонова" будут судить за служебную халатность
13:29
ВСУ на юге вышли на критически важную российскую оборонную линию, — CNN
13:27
WhatsApp
В WhatsApp появились видеосообщения
12:59
Приват24
В Приват24 появилась новая функция с переводом на свою карту
12:57
Портников, Цилык, "Хорея Казацкая": Зеленский подписал указ о награждении Шевченковской премией
12:33
За сутки враг обстрелял 8 областей Украины: 1 человек погиб, 12 ранены. Ситуация в регионах
12:23
Рада просит ЮНЕСКО лишить Россию членства
12:20
Обновлено
В Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников ЧВК Вагнера, один БТР был с украинским номером, - Гаюн
12:02
OPINION
Не могут рабы победить свободного человека
11:44
Физическое и сексуальное насилие в отношении пленных: руководители колонии в Оленовке подозреваются в военных преступлениях
11:36
Украина получит 3,75 млн евро в поддержку бизнеса в рамках проекта UkraineReady4EU Project
11:26
Партнерский материал
Путь от рая в ад и обратно: как отстраивали Парадайз, уничтоженный масштабными лесными пожарами
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV