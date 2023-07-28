Президент УПЛ сообщил, где смотреть матчи чемпионата Украины бесплатно
Фанаты футбола могут бесплатно просмотреть матчи Украинской Премьер-лиги сразу на 5 OTT-платформах
Об этом сообщает "Трибуна ".
"На сегодняшний день матчи УПЛ доступны на Megogo, Sweet.tv, Volia TV, Setanta и Kyivstar", – сказал президент УПЛ Евгений Дикий.
Ранее было известно, что матчи УПЛ доступны только на Megogo, Setanta и Kyivstar ТВ.
- Сезон УПЛ стартует сегодня, 28 июля. "Оболонь" сыграет против "Колоса", а "Верес" встретится с "Полисьем".
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