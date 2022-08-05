Об этом говорится на сайте Президента Украины .

"Согласно пункту 25 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4 и 12 Закона Украины "О государственных наградах Украины" постановляю: установить знак отличия Президента Украины "За оборону Украины", - говорится в сообщении.

Президент постановил наградить отличием "За оборону Украины" участвовавших в обороне Украины военнослужащих обеспечивали защиту населения и интересов государства в широкомасштабной войне РФ против Украины. В частности, работников ВСУ, НГУ, СБУ, ГНСУ, ГБР, Службы внешней разведки, Госспецтрансслужба, Госспецсвязи, Национального антикоррупционного бюро Украины, Управления государственной охраны Украины, Службы судебной охраны, членов добровольческих формирований территориальных общин и других.

Также этим знаком отметят работников центральных и местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые помогали оборонять Украину, помогали украинцам.

"Кабинет Министров поручен вместе с Государственным управлением делами обеспечить с участием Национального банка Украины изготовление награды Президента "За оборону Украины", бланков дипломов и футляров к ней и решить в установленном порядке вопрос о финансовом обеспечении соответствующих мер", - добавили в сообщении.

Наградой могут наградить граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 192 военнослужащих, из них 18 – посмертно.

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