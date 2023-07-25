Президент Украины сменил состав Ставки. Подробности
Украинский лидер Владимир Зеленский обновил состав Ставки, исключив из нее экс-командующего Национальной гвардии и добавив новоназначенного Александра Пивненко
Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.
"Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Пивненко Александра Сергеевича - командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.
По указу Зеленского, Юрий Лебедь был исключен из состава Ставки Верховного Главнокомандующего.
Справочно. Александр Пивненко, 37-летний комбриг 3-й бригады оперативного назначения НГУ, показал высокие боевые результаты во время трехмесячной ротации в Бахмуте. Его бригада успешно организовала оборону и успешно применила новейшую тактику действий и инновации. 24 марта 2023 года президент Украины наградил его званием Герой Украины. С 2018 Пивненко служил в отдельном отряде спецназначения Восточного ТУ НГУ, а в начале мая возглавил Восточное территориальное управление Национальной гвардии.
- Напомним, 8 июля во Львове президент страны назначил нового командующего Нацгвардией - Героя Украины, отличившегося в боях за Бахмут, Александра Пивненко.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко 10 июля представил нового командующего Национальной гвардией. Сообщается, что новый руководитель должен сосредоточиться на подготовке бригад и эффективном использовании подразделений.
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