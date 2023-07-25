Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Пивненко Александра Сергеевича - командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.

По указу Зеленского, Юрий Лебедь был исключен из состава Ставки Верховного Главнокомандующего.

Справочно. Александр Пивненко, 37-летний комбриг 3-й бригады оперативного назначения НГУ, показал высокие боевые результаты во время трехмесячной ротации в Бахмуте. Его бригада успешно организовала оборону и успешно применила новейшую тактику действий и инновации. 24 марта 2023 года президент Украины наградил его званием Герой Украины. С 2018 Пивненко служил в отдельном отряде спецназначения Восточного ТУ НГУ, а в начале мая возглавил Восточное территориальное управление Национальной гвардии.