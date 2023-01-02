Президент Украины продлил безвиз для граждан Британии
Президент Владимир Зеленский продлил до 30 января 2024 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда для граждан Великобритании и Северной Ирландии
Соответствующий указ №1/2023 опубликован на сайте главы государства.
"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней до 30 января 2024 года", - говорится в документе .
- 19 июня стало известно, что Великобритания сменит визовые правила и позволит несовершеннолетним украинцам без сопровождения въезжать в страну.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 41.64Продажа 42.74
- Актуальное
- Важное