Президент Украины продлил безвиз для граждан Британии

Соответствующий указ №1/2023 опубликован на сайте главы государства.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней до 30 января 2024 года", - говорится в документе .

19 июня стало известно, что Великобритания сменит визовые правила и позволит несовершеннолетним украинцам без сопровождения въезжать в страну.

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