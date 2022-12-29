Президент Украины подписал Закон "О медиа"

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады Украины.

"Возвращен с подписью Президента", – сообщается в графе "даты и состояние прохождения" законодательного акта.

Документ определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере.

Перед голосованием "Европейская Солидарность" выступила с заявлением , в котором подчеркнула, что представители власти пытаются исказить закон о медиа, проталкивая туда неприемлемые с точки зрения ЕС правила. А это ставит под угрозу интеграцию Украины в ЕС.

Власти готовы провалить украинскую евроинтеграцию ради собственной политической пропаганды

Верховная Рада Украины 13 декабря приняла в целом закон о медиа (№2693-Д)

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