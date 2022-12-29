Президент Украины подписал Закон "О медиа"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О медиа"
Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады Украины.
"Возвращен с подписью Президента", – сообщается в графе "даты и состояние прохождения" законодательного акта.
Документ определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере.
- Перед голосованием "Европейская Солидарность" выступила с заявлением , в котором подчеркнула, что представители власти пытаются исказить закон о медиа, проталкивая туда неприемлемые с точки зрения ЕС правила. А это ставит под угрозу интеграцию Украины в ЕС.
- Власти готовы провалить украинскую евроинтеграцию ради собственной политической пропаганды
- Верховная Рада Украины 13 декабря приняла в целом закон о медиа (№2693-Д)
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.51
- Актуальное
- Важное