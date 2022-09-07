Президент Украины назначил новых руководителей СБУ Черниговщины и Херсонщины
Президент Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Черниговской и Херсонской областях
Соответствующие указы №633 и №632 появились 7 сентября на сайте главы государства.
Президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей СБУ.
Начальником управления СБУ в Херсонской области стал Артём Борисевич.
В этот же день глава государства уволил с должности руководителя Службы безопасности в Черниговской области Евгения Нетужилова. Его пост занял Алексей Ляха.
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