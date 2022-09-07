Соответствующие указы №633 и №632 появились 7 сентября на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей СБУ.

Начальником управления СБУ в Херсонской области стал Артём Борисевич.

В этот же день глава государства уволил с должности руководителя Службы безопасности в Черниговской области Евгения Нетужилова. Его пост занял Алексей Ляха.

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