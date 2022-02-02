Президент Украины и премьер-министр Нидерландов провели встречу в Киеве

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.



"По завершении переговоров Глава Украинского государства и премьер-министр Нидерландов проведут встречу с представителями средств массовой информации", - говорится в сообщении.



Известно, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 2 февраля прибыл с визитом в Украину на фоне кризиса безопасности, связанного с концентрацией российских войск у украинской границы и угрозой вторжения.

Напомним, что 1 февраля Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели встречу , где обсудили ряд мер по сдерживанию агрессии России против Украины.