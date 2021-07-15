Президент UFC рассказал о состоянии Макгрегора после жуткого поражения
Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги и поражения в поединке против американца Дастина Пуарье
Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дейна Уайт, сообщает TMZ .
По его словам, Макгрегора выписали из больницы, но в Октагон он сможет вернуться только в 2022 году.
"Он вернется через год", - сказал Уайт.
Ирландец сломал ногу в первом раунде боя с Дастином Пуарье, который завершился победой американца техническим нокаутом.
В Макгрегора диагностировали перелом большой и малой берцовых костей, он был прооперирован.
- Напомним, 11 июля Конор МакГрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
- 14 июля Конору Макгрегору запретили проводить поединки до конца 2021 из-за травмы.
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