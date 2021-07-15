Президент UFC рассказал о состоянии Макгрегора после жуткого поражения

Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дейна Уайт, сообщает TMZ .

По его словам, Макгрегора выписали из больницы, но в Октагон он сможет вернуться только в 2022 году.

"Он вернется через год", - сказал Уайт.

Ирландец сломал ногу в первом раунде боя с Дастином Пуарье, который завершился победой американца техническим нокаутом.

В Макгрегора диагностировали перелом большой и малой берцовых костей, он был прооперирован.

Напомним, 11 июля Конор МакГрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.

14 июля Конору Макгрегору запретили проводить поединки до конца 2021 из-за травмы.

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