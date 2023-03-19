Президент UFC из-за боя Усика и Фьюри вынес "приговор" боксу
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что неудачные переговоры о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри свидетельствуют о недостатках системы определения чемпионов в боксе
Об этом Уайт рассказал iFL TV .
По его словам, самые большие поединки в боксе почти никогда не проходят, а если проходят, то поздно. По мнению босса UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Уайта об этом свидетельствуют неудачные переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
"Добро пожаловать в бокс. Это шокирует? Да. Это шокирует? Нет, это бокс. Большие поединки, которые должны были состояться, никогда не проходят. Когда они все же случаются, всегда бывает поздно", - сказал Уайт.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- Промоутер Эдди Хирн заподозрил , что Тайсон Фьюри пытался сорвать сражение с Александром Усиком, когда предлагал ему распределение гонорара 70:30 в свою пользу.
- 13 марта стало известно, чтоТайсон Фьюри требует , чтобы в контракте на бой с украинцем Александром Усиком не было пункта о реванше.
- 18 марта команда Усика заявила, что не согласится на перенесение боя против Фьюри с 29 апреля на другую дату.
- 19 марта Александр Усик установил Тайсону Фьюри окончательный срок , когда он должен определиться по поводу поединка за звание абсолютного чемпиона мира.
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