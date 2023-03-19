Президент UFC из-за боя Усика и Фьюри вынес "приговор" боксу

Об этом Уайт рассказал iFL TV .

По его словам, самые большие поединки в боксе почти никогда не проходят, а если проходят, то поздно. По мнению босса UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Уайта об этом свидетельствуют неудачные переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"Добро пожаловать в бокс. Это шокирует? Да. Это шокирует? Нет, это бокс. Большие поединки, которые должны были состояться, никогда не проходят. Когда они все же случаются, всегда бывает поздно", - сказал Уайт.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).