Президент УЕФА выступил против возвращения клубов из РФ в Лигу чемпионов

Об этом сообщает Sportschau.

"Пока не закончится война, не вижу возможности менять что-либо", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Футбольные команды из Беларуси смогут продолжать участвовать в международных соревнованиях под эгидой УЕФА.

Сборная России и российские команды отстранены от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. В мае дисквалификацию страны-агрессора продлили до конца сезона 2022/23.