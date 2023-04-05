Президент УЕФА выступил против возвращения клубов из РФ в Лигу чемпионов
Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что российские команды не должны возвращаться в турниры под эгидой организации, ведь война не закончилась
Об этом сообщает Sportschau.
"Пока не закончится война, не вижу возможности менять что-либо", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Футбольные команды из Беларуси смогут продолжать участвовать в международных соревнованиях под эгидой УЕФА.
Сборная России и российские команды отстранены от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. В мае дисквалификацию страны-агрессора продлили до конца сезона 2022/23.
- В среду, 5 апреля, Александер Чеферин переизбран президентом УЕФА еще на четыре года.
- В исполком УЕФА переизбрали главу УАФ Андрея Павелко.
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