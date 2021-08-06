Президент УАФ сообщил, когда сборная Украины получит нового тренера
В понедельник, 9 августа, сборная Украины по футболу получит новый тренерский штаб
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Профутбол Digital".
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что в понедельник состоится исполком, где и будет назван новый тренерский штаб сборной Украины.
"Давайте немного подождем до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб. У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с одним из кандидатов, равно как ни с кем и из бывшего штаба сборной. Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопроса финансов стоять на первом месте", - заявил Павелко.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Его контракт закончился 1 августа, тренер отказался продлевать соглашение с УАФ.
Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.
- 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
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